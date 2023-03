Borsa di Milano oggi 28 febbraio 2023 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano – . E’ ancora il timore della conferma di una politica monetaria dura da parte di Federal Reserve e Bce a tenere in scacco i mercati: la seduta è stata lievemente positiva per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib in rialzo dello 0,12% a 27.478 punti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Borsa Milano incerta con Europa, ancora giù i diritti Mps Borsa di Milano oggi 18 novembre 2022 Borsa di Milano oggi 10 gennaio 2023 Borsa di Milano oggi 12 gennaio 2023 Borsa di Milano ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)– . E’ ancora il timore della conferma di una politica monetaria dura da parte di Federal Reserve e Bce a tenere in scacco i mercati: la seduta è stata lievemente positiva per ladi, con l’indice Ftse Mib in rialzo dello 0,12% a 27.478 punti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:incerta con Europa, ancora giù i diritti Mpsdi18 novembre 2022di10 gennaiodi12 gennaiodi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Borsa: Milano tiene con Saipem e Generali, scivola Mps: Tensioni sui titoli di Stato, pesano sempre ipotesi su Fed… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude in leggero rialzo, Ftse Mib +0,12%. Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 27.478 pun… - bizcommunityit : #Borsa: torna spettro tassi, Milano (+0,12%) tiene con le #banche in chiusura - Il Sole 24 ORE #finanzaemercati - infoiteconomia : Borsa: torna spettro tassi, Milano (+0,12%) tiene con le banche in chiusura - InvestingItalia : #Borsa Milano in frazionale rialzo con banche, scende Mps, forte Saipem - -