Boris Nemtsov | ucciso otto anni fa a pochi metri dal Cremlino | e il suo allievo Ilya Yashin | che da una galera putiniana implora gli ucraini | perdonateci

Il 27 febbraio, diversi moscoviti hanno deposto mazzi di fiori sul ponte dove venne assassinato otto anni fa l'oppositore di Putin Boris Nemtsov, il 27 febbraio 2015. Ex vice premier di Boris Eltsin, il liberale Nemtsov era poi diventato uno dei principali oppositori del leader russo. Fu ucciso da colpi d'arma da fuoco mentre attraversava il ponte Bolsoj Moskvoreckij, vicino al Cremlino. Nemtsov era a Mosca per organizzare una marcia di protesta che si sarebbe dovuta svolgere il giorno dopo contro il governo di Putin e il suo intervento militare in Ucraina, ad un anno dall'occupazione della Crimea. Per l'assassinio di Nemtsov furono condannati cinque ceceni, ma il suo è sempre stato considerato un omicidio politico.

