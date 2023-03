Boom di ascolti per il funerale di Maurizio Costanzo: “Doti di sintonia” (Di mercoledì 1 marzo 2023) La morte di Maurizio Costanzo ha generato un enorme tristezza. Il pubblico, che ha sempre dimostrato di amare lui e i suoi programmi, non ha potuto fare a meno di seguire i funerali durante la giornata di lunedì. Stando ai dati riportati, sono stati ben 6,7 milioni gli spettatori che si sono collegati su Rai 1 o Canale 5. Si tratta di un vero e proprio record di ascolti. È sufficiente pensare che l’ultimo saluto a Papa Ratzinger ha coinvolto solo 1.765.000 persone. Gli esperti, ovviamente, ritengono che tutto questo sia da attribuire alla sua grande popolarità. Il marito di Maria De Filippi non ha mai perso il ruolo ottenuto all’interno della televisione italiana. Si è affermato come un punto di riferimento fondamentale, continuando a fare compagnia ai suoi fan. Il professore universitario Mario Morcellini è convinto che sia riuscito ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023) La morte diha generato un enorme tristezza. Il pubblico, che ha sempre dimostrato di amare lui e i suoi programmi, non ha potuto fare a meno di seguire i funerali durante la giornata di lunedì. Stando ai dati riportati, sono stati ben 6,7 milioni gli spettatori che si sono collegati su Rai 1 o Canale 5. Si tratta di un vero e proprio record di. È sufficiente pensare che l’ultimo saluto a Papa Ratzinger ha coinvolto solo 1.765.000 persone. Gli esperti, ovviamente, ritengono che tutto questo sia da attribuire alla sua grande popolarità. Il marito di Maria De Filippi non ha mai perso il ruolo ottenuto all’interno della televisione italiana. Si è affermato come un punto di riferimento fondamentale, continuando a fare compagnia ai suoi fan. Il professore universitario Mario Morcellini è convinto che sia riuscito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Boom di ascolti per il funerale di Maurizio Costanzo: “Doti di sintonia” #MaurizioCostanzo #Canale5 #Rai1 #AscoltiTv - NaniPuffo : #Costanzo boom di ascolti per il funerale! Ormai tutto è spettacolo, che tristezza! - Neli85Neli : RT @AnnamariaTanga2: @alfosignorini @GrandeFratello 5 mesi vi siete divertiti ad usare #donnalisi al gioco del massacro. Vuoi gli ascolti p… - thoughtful_30 : RT @AnnamariaTanga2: @alfosignorini @GrandeFratello 5 mesi vi siete divertiti ad usare #donnalisi al gioco del massacro. Vuoi gli ascolti p… - ConcitaBorrelli : 'Costanzo, boom di ascolti in tv per i funerali del giornalista @corriere' Tutto molto inquietante, dal mio pu… -