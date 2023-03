Bonus Pubblicità 2023: scadenza domanda per richiedere l’agevolazione. Manca poco (Di mercoledì 1 marzo 2023) Manca un mesetto circa alla scadenza per presentare la domanda per richiedere il Bonus Pubblicità 2023. Quali sono i requisiti necessari? Come richiedere il credito d’imposta? Scopriamolo. Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 24 febbraio 2023 ha pubblicato il comunicato stampa per presentare la domanda per accedere al credito d’imposta previsto dall’agevolazione. Rispetto allo scorso anno sono previste interessanti novità, anche sul fronte dei requisiti. Sul fronte del Bonus Pubblicità 2023 sono state introdotte interessanti novità rispetto all’anno 2022: è stato ripristinato il regime ordinario, sospeso dal Decreto Sostegni bis. ... Leggi su blowingpost (Di mercoledì 1 marzo 2023)un mesetto circa allaper presentare laperil. Quali sono i requisiti necessari? Comeil credito d’imposta? Scopriamolo. Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 24 febbraioha pubblicato il comunicato stampa per presentare laper accedere al credito d’imposta previsto dal. Rispetto allo scorso anno sono previste interessanti novità, anche sul fronte dei requisiti. Sul fronte delsono state introdotte interessanti novità rispetto all’anno 2022: è stato ripristinato il regime ordinario, sospeso dal Decreto Sostegni bis. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Moduli_it : Aggiornato: Modello bonus pubblicità 2023: PDF e istruzioni - FASI_eu : Ai blocchi di partenza il #bonus pubblicità 2023 ?? A partire da oggi e fino al 31 marzo è possibile richiedere il… - Sercontel_it : Hai effettuato investimenti in pubblicitari? Ha intenzione di farli quest’anno? Conosci il #bonuspubblicità? Ti… - ZarriCom : Fino al 31 marzo c'è l’accesso al Bonus Pubblicità. Per l’agevolazione va rispettato l’incremento minimo dell’1% de… - idealista_it : Bonus pubblicità 2023, come funziona la prenotazione e come richiederlo -