Bonus per le colonnine delle auto elettriche: come fare domanda (e differenze tra box e condomini) (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Bonus per l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sarà in vigore ancora per due anni. Una novità introdotta con il decreto Milleproroghe. Per le... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilper l'installazionedi ricaricasarà in vigore ancora per due anni. Una novità introdotta con il decreto Milleproroghe. Per le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : ? Esito elezioni regionali ? Risultati in Consiglio europeo ? Gestione Pnrr ? Bonus edilizi ? Legalità e sicurez… - MarcoFattorini : I 120 miliardi di bonus edilizi equivalgono a due terzi del Pnrr. Il doppio delle risorse impiegate per la crisi en… - ultimora_pol : Vittorio #Feltri: 'Scusate ma se l’Italia è in difficoltà economica per via del Bonus 110 per cento, dove va a pren… - antony6411 : RT @CeresaRaffaele: Il Governo Meloni con il decreto del 16 febbraio stoppa i crediti per le barriere architettoniche dei disabili. Il bon… - festano : @LucioMalan Vedi esempio accise, appoggio Nato/USA e Ucraina, super bonus….dall’opposizione è facile abbaiare. E in… -