Bonus 200 euro da restituire, ecco come e quando (Di mercoledì 1 marzo 2023) Beffa per circa 100.000 lavoratori del settore scolastico che dovranno restituire il Bonus 200 euro Introdotto lo scorso maggio 2022, ossia nove mesi fa, il Bonus da 200 euro una tantum fa ancora parlare di sè. Non si tratta, però, soltanto dei pagamenti che sono stati ultimati nel mese di febbraio per alcune categorie di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 1 marzo 2023) Beffa per circa 100.000 lavoratori del settore scolastico che dovrannoil200Introdotto lo scorso maggio 2022, ossia nove mesi fa, ilda 200una tantum fa ancora parlare di sè. Non si tratta, però, soltanto dei pagamenti che sono stati ultimati nel mese di febbraio per alcune categorie di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AniefTorino : Anief su Ti Consiglio - Bonus 200 euro insegnanti, in molti dovranno restituirlo: cosa succede - alessiofonty10 : Appena arrivate bollette per luce e metano, per un monolocale, per i mesi di dicembre e gennaio la modica cifra di… - AmoBergamo : #Bergamo Bonus una tantum della Gewiss: stanziati 1,1 milioni di euro per 2.200 dipendenti - lanini66 : @StefanoFeltri @ellyesse Durante lo stalinismo un quadro intermedio del pcus guadagnava tra le 200 e le 300 volte d… - infoiteconomia : Bonus 200 e 150 euro in pagamento a marzo: ecco a chi spettano -