Bonifico INPS: stai attento perchè si rischia grosso | Come evitare la nuova stangata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si continua a parlare di un Bonifico INPS in queste ore. C’è un grande pericolo per tutti i consumatori: Come evitare l’ultima stangata. Sono giorni caldissimi per tutti i pensionati che aspettano il mese di marzo con ansia per gli aumenti. Adesso però è spuntato fuori un nuovo rischio. Con questa comunicazione di Bonifico c’è la concreta possibilità che finiate nei guai: cosa sta succedendo e Come riconoscere il pericolo. Attenzione a questa comunicazione – ILoveTrading.itNegli ultimi tempi si sente parlare sempre di più di truffe online. A favorire tutto ciò ci ha pensato soprattutto l’avanzamento della tecnologia e la digitalizzazione. Tutto ciò ha permesso il proliferare a macchia d’olio di raggiri e frodi in rete. Sono diverse le tecniche utilizzate. Tra queste ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si continua a parlare di unin queste ore. C’è un grande pericolo per tutti i consumatori:l’ultima. Sono giorni caldissimi per tutti i pensionati che aspettano il mese di marzo con ansia per gli aumenti. Adesso però è spuntato fuori un nuovo rischio. Con questa comunicazione dic’è la concreta possibilità che finiate nei guai: cosa sta succedendo ericonoscere il pericolo. Attenzione a questa comunicazione – ILoveTrading.itNegli ultimi tempi si sente parlare sempre di più di truffe online. A favorire tutto ciò ci ha pensato soprattutto l’avanzamento della tecnologia e la digitalizzazione. Tutto ciò ha permesso il proliferare a macchia d’olio di raggiri e frodi in rete. Sono diverse le tecniche utilizzate. Tra queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acosmogon : L’INPS mi ha appena detto un bonifico di 150€ ragazze è destino - deborag90 : @ilconfa Vai sul sito inps fai login con spid o cie e inserisci la domanda. Importante è fare la domanda a nome del… - Emme_comegesooo : Per caso voi avete visto gli arretrati della pensione di mio padre? No perché il bonifico all'INPS di 80€ per un er… - vanarda : @adaronmildoak @dordule ok notifica INPS 7 gennaio e bonifico il 13 - ora per febbraio la notifica INPS è del 18, i… -