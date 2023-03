Bonan: «Inter tende a perdere la concentrazione! Lukaku non ancora recuperato» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alessandro Bonan dagli studi di Sky Sport ha parlato dell’Inter vista in campo con il Bologna, e in particolare ha analizzato gli attaccanti nerazzurri e la crescita di Romelu Lukaku, a detta sua non ancora completa. POCA CONCENTRAZIONE – Alessandro Bonan ha analizzato così la sconfitta dei nerazzurri contro i rossoblù: «Il gol fatto dal Bologna all’Inter non si può prendere, e questo penso sia il difetto più grande dell’Inter. C’è una tendenza a perdere una concentrazione, non puoi dire nulla all’attacco. Lautaro Martinez dal vivo è eccezionale per come si muove, la dedizione e l’impegno ed è un peccato non sfruttare il suo eterno lavoro perché Romelu Lukaku a volte viene criticato perché è impreciso, ma è uno che ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023) Alessandrodagli studi di Sky Sport ha parlato dell’vista in campo con il Bologna, e in particolare ha analizzato gli attaccanti nerazzurri e la crescita di Romelu, a detta sua noncompleta. POCA CONCENTRAZIONE – Alessandroha analizzato così la sconfitta dei nerazzurri contro i rossoblù: «Il gol fatto dal Bologna all’non si può prendere, e questo penso sia il difetto più grande dell’. C’è unanza auna concentrazione, non puoi dire nulla all’attacco. Lautaro Martinez dal vivo è eccezionale per come si muove, la dedizione e l’impegno ed è un peccato non sfruttare il suo eterno lavoro perché Romelua volte viene criticato perché è impreciso, ma è uno che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Bonan: «Inter tende a perdere la concentrazione! Lukaku non ancora recuperato» - - infoitsport : Bonan: “Inter, basta scenate come ieri. Due giocatori hanno deciso la gara” - infoitsport : Bonan: «Inter, due hanno cambiato la gara col Porto. Basta certe scene!» - internewsit : Bonan: «Inter, due hanno cambiato la gara col Porto. Basta certe scene!» - - fcin1908it : Bonan: “Inter, basta scenate come ieri. Due giocatori hanno deciso la gara” -