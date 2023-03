Bold Glamour | il nuovo realistico filtro di TikTok scatena le polemiche | “Non dovrebbe essere legale”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Si chiamaed è uno degli ultimi filtri che più vanno in voga su, la piattaforma cinese ama tra i giovanissimi (e non solo). Di cosa si tratta? In realtà di nulla di, ovvero unche ci rende “più belli” (inorridiamo nel scriverlo, ma rende l’idea). La particolarità di questosono sostanzialmente tre: innanzitutto che è molto utilizzato (oltre 6 milioni di volte, scrive Vice). La seconda peculiarità è che è piuttosto, dunque non stravolge completamente il volto dell’utente che sceglie di applicarlo. Infine, pare che abbia la capacità di comprendere se l’utente sia un maschio o una femmina e di adattarsi ai suoi tratti. Insomma, se sei un ragazzo e desideripiù “” senza per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... headandthoughts : Voglio svegliarmi ogni mattina con il filtro bold glamour di TikTok incorporato - ladyviolettt : Questo nuovo filtro Bold Glamour di tiktok che non sembra nemmeno un filtro è pericolosissimo. - MIiracleAligner : Solo su di me il filtro di TikTok bold glamour è fintissimo e sono ORRIDA -

... ha stupito e conquistato per il suo grande talento, ma anche per il suo stile unico e. Dai ...via Instagram Molto bello e deciso anche il trucco occhi nero con coda felina ultrache la ...Stilema rilassato : Bella Thorne è l'incarnazione di una prorompente sensualità next - ... in questo caso le ho coperte con l'acrilico perché volevo una nail art decisamente. G: Qual è ...Musica esi esibiranno sul palco dell'Ariston, ma un primo meraviglioso accenno di beauty è ...questo nuovo colore con riflessi vitaminici e un make - up generoso con eye - liner e ciglia; ...

Bold Glamour, il nuovo realistico filtro di TikTok scatena le polemiche: “Non dovrebbe essere… Il Fatto Quotidiano

Si chiama Bold Glamour ed è uno degli ultimi filtri che più vanno in voga su TikTok, la piattaforma cinese ama tra i giovanissimi (e non solo). Di cosa si tratta In realtà di nulla di nuovo, ovvero u ...The singer, 23, showed off her sense of style in a black maxi dress with a thigh-grazing slit and bandeau neckline as she headed to the Pressiat runway show during Paris Fashion Week.