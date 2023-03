Bohemian Rhapsody, Mare fuori o Tre all’improvviso? La tv del 1° marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 1° marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Bohemian Rhapsody”. Freddie Mercury, il celeberrimo frontman dei Queen, sin da giovane capì di essere portato per la musica, sfidando stereotipi e convenzioni, riuscendo ad imporsi e a diventare la stella del rock che tutto il mondo ammirò. Il film ricostruisce l’ascesa della band nata nel 1970 a Londra, i grandi successi e la sua crisi, parallela a quella vissuta da Freddie per la sua vita sempre più sregolata, per poi concentrarsi sulla storica ed epica reunion per il Live Aid del luglio 1985. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Mare fuori – L’amore non esiste”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’età dell’innocenza”: la notizia della morte di uno dei ragazzi sconvolge l’I.P.M. e fa esplodere ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 marzo 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 1°su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”. Freddie Mercury, il celeberrimo frontman dei Queen, sin da giovane capì di essere portato per la musica, sfidando stereotipi e convenzioni, riuscendo ad imporsi e a diventare la stella del rock che tutto il mondo ammirò. Il film ricostruisce l’ascesa della band nata nel 1970 a Londra, i grandi successi e la sua crisi, parallela a quella vissuta da Freddie per la sua vita sempre più sregolata, per poi concentrarsi sulla storica ed epica reunion per il Live Aid del luglio 1985. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “– L’amore non esiste”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’età dell’innocenza”: la notizia della morte di uno dei ragazzi sconvolge l’I.P.M. e fa esplodere ...

