Bohemian Rhapsody in TV su Rai1 il 1° marzo | la storia di Queen e Freddie Mercury

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 1 marzo 2023)in TV sustasera, mercoledì 1. Torna in TV il film che racconta ladie dei, attraverso canzoni ed episodi di vita. Su, a partire dalle 21:30, spazio alla musica per esplorare la carriera di, il celeberrimo frontman deiche sin da giovane capì di essere portato per le sette note. Un artista completo, un personaggio eccentrico che non dimenticheremo mai. La sua musica è immortale tanto quanto il suo personaggio. Ha sfidato stereotipi e convenzioni, è riuscito ad imporsi in tutto il suo essere, è riuscito a farsi apprezzate da tutto il mondo, è riuscito a diventare la stella del rock che tutto il ...