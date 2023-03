Bohemian Rhapsody, il film criticato dai parenti di Paul Prenter? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il film Bohemian Rhapsody ha ottenuto tantissimi premi ed è stato del tutto elogiato dalla critica cinematografica, ma sembra che giri una voce riguardante il fatto che i parenti di Paul Prenter non sarebbero proprio molto lieti di aver notato che nella produzione cinematografica in questione Paul sia raffigurato come una persona che influenza negativamente i Queen e in particolare Freddie Mercury. Prima di tutto va detto che queste sono solo voci e non è realmente detto che i familiari di Prenter si siano realmente lamentati, ma sembra che alcuni sostengano questo. Va anche detto che Paul era il manager personale di Mercury, che comunque nel film viene indicato come colui che cerca di far andare Mercury sulla strada ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilha ottenuto tantissimi premi ed è stato del tutto elogiato dalla critica cinematografica, ma sembra che giri una voce riguardante il fatto che idinon sarebbero proprio molto lieti di aver notato che nella produzione cinematografica in questionesia raffigurato come una persona che influenza negativamente i Queen e in particolare Freddie Mercury. Prima di tutto va detto che queste sono solo voci e non è realmente detto che i familiari disi siano realmente lamentati, ma sembra che alcuni sostengano questo. Va anche detto cheera il manager personale di Mercury, che comunque nelviene indicato come colui che cerca di far andare Mercury sulla strada ...

