Bohemian Rhapsody è stata un’allucinazione collettiva? (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bohemian Rhapsody ha avuto un processo produttivo a dir poco scoppiettante. Nasce nel lontano 2010, quando Brian May annuncia che era in cantiere il progetto di un film sui Queen e incentrato in particolare sulla figura di Freddie Mercury. Nei panni del leggendario cantante, morto all’età di 46 per complicazioni legate all’AIDS, sarebbe dovuto esserci Sacha Baron Cohen. Qualche tempo dopo Cohen rinuncia per divergenze creative. La sua idea di quello che sarebbe dovuto essere il film e soprattutto il calco della persona di Mercury non combaciava con quello che invece voleva la band. Sacha Baron Cohen guardava a Bohemian Rhapsody con in mente un’opera estrosa, esagerata, eccessiva e schietta, soprattutto con il riferimento a quello che era stata la vita personale e sessuale di Mercury. I Queen, beh, ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 1 marzo 2023)ha avuto un processo produttivo a dir poco scoppiettante. Nasce nel lontano 2010, quando Brian May annuncia che era in cantiere il progetto di un film sui Queen e incentrato in particolare sulla figura di Freddie Mercury. Nei panni del leggendario cantante, morto all’età di 46 per complicazioni legate all’AIDS, sarebbe dovuto esserci Sacha Baron Cohen. Qualche tempo dopo Cohen rinuncia per divergenze creative. La sua idea di quello che sarebbe dovuto essere il film e soprattutto il calco della persona di Mercury non combaciava con quello che invece voleva la band. Sacha Baron Cohen guardava acon in mente un’opera estrosa, esagerata, eccessiva e schietta, soprattutto con il riferimento a quello che erala vita personale e sessuale di Mercury. I Queen, beh, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Bohemian Rhapsody, il film criticato dai parenti di Paul Prenter? - CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 1 Marzo 2023: Michelle Impossible & Friends, tra Bohemian Rhapsody, Mare Fuori 3, Chi l'ha v.… - infoitcultura : Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody e le altre: 5 canzoni che devi conoscere - bubinoblog : GUIDA TV 1 MARZO 2023: BOHEMIAN RHAPSODY, MARE FUORI, CHI L'HA VISTO, LA MUMMIA - antonellaa262 : Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 1° marzo. Scopri… -