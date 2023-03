BMW | storia dell’automobile rinata dalle sue ceneri

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Life&People.it Intuizioni, colpi di genio, débâcle, speranza, successo. Ladel marchio BMW è semplicemente incredibile. Nata in pieno periodo di guerra, il percorso della Casa dell’Elica è costellato da genialità imprenditoriali, potenza di visione ma anche tanti, tantissimi fallimenti. Oggi però l’automobile più accattivante presente sul mercato conserva uno status symbol unico nel proprio genere, complice un vissuto senza precedenti e la forza di saper rinasceresue stesse. Un capolavoro del Novecento La BMW, acronimo di Bayerische Motoren Werke (traducibile come “Fabbrica bavarese di Motori”), nasce nel 1917 in Baviera per uno scopo estremamente diverso rispetto a quello per cui poi è diventata famosa in tutto il mondo. Durante il primo conflitto bellico l’azienda di fatto rileva la fallita Rapp Motorenwerke ...