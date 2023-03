Biscotti di una volta: semplici e golosi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si presentano come piccoli frollini zuccherosi, proprio come quelli di una volta, perfetti per accompagnare un tè con le amiche o per allietare le colazioni in famiglia, quando la domenica ci si ritrova tutti in cucina a chiacchierare e raccontare i sogni della notte o per il domani. Profumano di casa, di amore, hanno il calore di un abbraccio o di un bacio in fronte. E sono semplicissimi da realizzare. Pochi passaggi mirati e sfornerete delle piccole chicche che racchiudono tutta la vostra dedizione in cucina. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia! I Biscotti di una volta: ingredienti Per questa ricetta procuratevi: Per l’impasto: Latte – 50 ml Zucchero – 2 cucchiai Zucchero vanigliato – 1 cucchiaino Sale: un pizzico Uovo – 1 Lievito – 1,5 cucchiaini Burro – 150 grammi Farina – 350 grammi Per ... Leggi su donnaup (Di mercoledì 1 marzo 2023) Si presentano come piccoli frollini zuccherosi, proprio come quelli di una, perfetti per accompagnare un tè con le amiche o per allietare le colazioni in famiglia, quando la domenica ci si ritrova tutti in cucina a chiacchierare e raccontare i sogni della notte o per il domani. Profumano di casa, di amore, hanno il calore di un abbraccio o di un bacio in fronte. E sonossimi da realizzare. Pochi passaggi mirati e sfornerete delle piccole chicche che racchiudono tutta la vostra dedizione in cucina. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia! Idi una: ingredienti Per questa ricetta procuratevi: Per l’impasto: Latte – 50 ml Zucchero – 2 cucchiai Zucchero vanigliato – 1 cucchiaino Sale: un pizzico Uovo – 1 Lievito – 1,5 cucchiaini Burro – 150 grammi Farina – 350 grammi Per ...

