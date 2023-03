Bimbo di 7 anni muore soffocato dai frammenti di un palloncino scoppiato (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella frazione di Ghizzole, situata nel comune di Montegaldella, nella provincia di Vicenza, si è verificato un triste episodio che ha causato la morte di un bambino di sette anni di nome Alessandro.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nella frazione di Ghizzole, situata nel comune di Montegaldella, nella provincia di Vicenza, si è verificato un triste episodio che ha causato la morte di un bambino di settedi nome Alessandro....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : “Quello compiuto ieri da Atene a Roma, a favore di un bimbo di 7 anni in imminente pericolo di vita, conferma l'imp… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Scoppia un palloncino in bocca a un bimbo di 7 anni: muore soffocato nel Vicentino - ilfaroonline : #Naufragio in #Calabria. Quella trascorsa è stata un'altra notte di ricerche in mare a #SteccatodiCutro: questa mat… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Cagliari, bimbo di 3 anni in pericolo di vita portato a Genova su un aereo militare - Leggi tu… - GiornaleVicenza : La terribile tragedia a Montegaldella -