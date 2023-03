Bimbo di 7 anni muore soffocato da un palloncino nel vicentino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un Bimbo di 7 anni è morto soffocato da un palloncino gonfiabile. La tragedia è avvenuta nel comune di Montegaldella, nel vicentino. Il piccolo avrebbe addentato il palloncino che gli sarebbe scoppiato in bocca finendo per soffocarlo. Ad allertare subito i soccorsi è stata la nonna che ha assistito incredula all’accaduto. Il Bimbo è morto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Undi 7è mortoda ungonfiabile. La tragedia è avvenuta nel comune di Montegaldella, nel. Il piccolo avrebbe addentato ilche gli sarebbe scoppiato in bocca finendo per soffocarlo. Ad allertare subito i soccorsi è stata la nonna che ha assistito incredula all’accaduto. Ilè morto ... TAG24.

