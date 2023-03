Bimbo di 7 anni muore soffocato con un palloncino (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il piccolo Alessandro Di Lorenzo Antinori, 7 anni, stava giocando davanti alla nonna. Alcuni frammenti di palloncino gli sono finiti in gola. Inutile i tentativi di soccorso: è morto dopo due giorni di coma Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il piccolo Alessandro Di Lorenzo Antinori, 7, stava giocando davanti alla nonna. Alcuni frammenti digli sono finiti in gola. Inutile i tentativi di soccorso: è morto dopo due giorni di coma

