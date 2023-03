Bidello pedofilo (pluricondannato) resta in servizio per 25 anni. Punito il dirigente scolastico (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un Bidello pedofilo, pluricondannato, ha lavorato per oltre venticinque anni nelle scuole elementari di Roma e provincia, nell’indifferenza delle istituzioni. Finché non ha colpito ancora, in una scuola del centro della Capitale. Per questa vicenda, che il Secolo d’Italia aveva già trattato, il Miur era stato condannato a risarcire con 228.257 euro la famiglia dell’alunno abusato. Ora, la stessa somma viene chiesta indietro non solo all’imputato, ma anche all’allora dirigente dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio. LEGGI ANCHE Pedofilia, Bidello in manette a Roma: telecamere e bambine lo accusano Molesta un'alunna, Bidello trasferito dalle medie alle elementari (dove ha colpito ancora) Il curriculum criminale del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un, ha lavorato per oltre venticinquenelle scuole elementari di Roma e provincia, nell’indifferenza delle istituzioni. Finché non ha colpito ancora, in una scuola del centro della Capitale. Per questa vicenda, che il Secolo d’Italia aveva già trattato, il Miur era stato condannato a risarcire con 228.257 euro la famiglia dell’alunno abusato. Ora, la stessa somma viene chiesta indietro non solo all’imputato, ma anche all’alloradell’Ufficioregionale del Lazio. LEGGI ANCHE Pedofilia,in manette a Roma: telecamere e bambine lo accusano Molesta un'alunna,trasferito dalle medie alle elementari (dove ha colpito ancora) Il curriculum criminale del ...

