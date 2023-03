Bicamerale Emanuela Orlandi: perché il governo ha fermato il voto (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il governo ha deciso di sospendere i lavori sulla commissione di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi, che aveva lo scopo di indagare sulla sparizione della giovane cittadina vaticana del 1983. L’esecutivo, a quarant’anni dal fatto, l’esecutivo ha chiesto al presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano, di prendere tempo per esaminare il disegno di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ilha deciso di sospendere i lavori sulla commissione di inchiesta sul caso di, che aveva lo scopo di indagare sulla sparizione della giovane cittadina vaticana del 1983. L’esecutivo, a quarant’anni dal fatto, l’esecutivo ha chiesto al presidente della commissione Affari Costituzionali Nazario Pagano, di prendere tempo per esaminare il disegno di L'articolo proviene da Inews24.it.

