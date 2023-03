(Di mercoledì 1 marzo 2023) Archiviati i Mondiali di Oberhof, ricomincia la corsa alla Sfera di cristallo di: domani, giovedì 2 marzo, si svolgerà lain quel di, in Repubblica Ceca, pronta a ospitare la tappa del massimo circuito internazionale del, la Coppa del Mondo 2022-. Occhi puntati sul fenomeno norvegese chiamato Johannes Boe (pettorale numero 2), ma anche ai quattro azzurri che saranno al via della gara di domani: si tratta di Patrick Braunhofer (1), Tommaso Giacomel (19), Elia Zeni (20) e Didier Bionaz (70). Lo spettacolo è assicurato ed è tutto da vivere., Coppa del Mondo. Dopo cinque podi l’Italia cerca la prima vittoria La gara in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Biathlon, startlist Sprint maschile Nove Mesto 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani - - neveitaliasport : RT @neveitalia: Laegreid fermato dal Covid alla vigilia di Nove Mesto: la startlist della Sprint maschile senza il campione norvegese #biat… - neveitalia : Laegreid fermato dal Covid alla vigilia di Nove Mesto: la startlist della Sprint maschile senza il campione norvege… -

... ma dopo aver visto lasapevo anche che era davvero dura, il livello delle altre squadre ... Il movimento delsta vivendo un ottimo momento , non solo a livello nazionale ("avere in ...Lacompleta 1 HERRMANN - WICK Denise GER 0:00 2 OEBERG Hanna SWE 0:02 3 PERSSON Linn SWE 0:26 4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:31 5 VITTOZZI Lisa ITA 0:46 6 DAVIDOVA Marketa CZE 0:51 7 ...1 VITTOZZI LISA (ITA) 2 KLEMENCIC POLONA (SLO) 3 BATOVSKA FIALKOVA PAULINA (SVK) 4 MERKUSHYNA ANASTASIYA (UKR) 5 ZUK KAMILA (POL) 6 TANDREVOLD INGRID LANDMARK (NOR) 7 DZHIMA YULIIA (UKR) 8 MAGNUSSON ...

Biathlon, startlist Sprint maschile Nove Mesto 2023: programma, orari, tv, streaming, pettorali degli italiani OA Sport

Archiviati i Mondiali di Oberhof, ricomincia la corsa alla Sfera di cristallo di biathlon: domani, giovedì 2 marzo, si svolgerà la Sprint maschile in quel di Nove Mesto, in Repubblica Ceca, pronta a o ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...