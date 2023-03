Bianca Atzei preoccupata per il figlio appena nato | cos’è successo

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Personaggi Tv.per ilNoa Alexander. La famosa cantante è da poco diventata mamma per la prima volta. Da alcuni anni è legata sentimentalmente a Stefano Corti, uno dei protagonisti del programma televisivo “Le Iene”. Di recente, la cantante ha annunciato sui social di essere moltoper il: “Non trova pace, ho provato di tutto ma piange sempre“. (Continua…) Leggi anche: Stefano Corti operato all’occhio, come sta oggiper ilDopo la travagliata storia d’amore con Max Biaggi,ha ritrovato il sorriso accanto a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GammaStereoRoma : Bianca Atzei - La mia bocca -

Qualche problemino perche nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la salute del piccolo Noa alle prese con le coliche.e Stefano Corti sono diventati genitori da poco più di un mese e stanno ...è preoccupata per il suo bambino Noa Alexander che ha passato una giornata difficile: il neonato , infatti, non riusciva a trovare pace e per questo ha pianto tutto il tempo. Recentemente ...A fare festa con lei, per la presentazione della collezione, arrivano il fratello Jeremias Rodriguez con la fidanzata Deborah Togni ,e Stefano Corti , Cecilia Capriotti e Gianluca ...

Bianca Atzei a Stefano Corti, la gioia più grande: "Aspettiamo un bambino" IL GIORNO

Bianca Atzei non sa più che fare, da quando è nato suo figlio Noa ha le coliche, non fa che piangere, di continuo. La cantante lo ripete ancora una volta sui social, davvero stanca, perché non è sempr ...La cantante Bianca Atzei ha espresso la sua preoccupazione per suo figlio Noa Alexander e si è confessata con i fan.