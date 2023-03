Berrettini, gioia doppia: Matteo e Jacopo agli ottavi ad Acapulco (Di mercoledì 1 marzo 2023) Doppio ritiro, doppio sorriso. Avanzano agli ottavi i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini all' "Abierto Mexicano Telcel" (ATP 500 - montepremi 2.013.940 dollari) di scena sul cemento all'aperto di ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Doppio ritiro, doppio sorriso. Avanzanoi fratelliall' "Abierto Mexicano Telcel" (ATP 500 - montepremi 2.013.940 dollari) di scena sul cemento all'aperto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... silviaarmstrong : RT @LorenzoAndreol4: Pazzesco ad Acapulco! Jacopo Berrettini batte Luciano Darderi 62 64 e si qualifica per il main draw del torneo Atp 500… - tennisti_brutti : RT @LorenzoAndreol4: Pazzesco ad Acapulco! Jacopo Berrettini batte Luciano Darderi 62 64 e si qualifica per il main draw del torneo Atp 500… - BananitaMayu : RT @LorenzoAndreol4: Pazzesco ad Acapulco! Jacopo Berrettini batte Luciano Darderi 62 64 e si qualifica per il main draw del torneo Atp 500… - LorenzoAndreol4 : Pazzesco ad Acapulco! Jacopo Berrettini batte Luciano Darderi 62 64 e si qualifica per il main draw del torneo Atp… -