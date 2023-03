(Di mercoledì 1 marzo 2023) È stata una 'non partita' il ritorno di Matteo, contro lo slovacco Alex Molcan. Un incontro, quello del primo turno dell'Ato 500 di, in Messico, che ha visto prevalere l'azzurro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Tennis, #Berrettini avanti tutta ad Acapulco. Promosso anche il fratello Jacopo - Tennis_Ita : ATP 500 Acapulco, ritorno con vittoria per Berrettini: Molcan si ritira ad inizio secondo set. Avanti anche Jacopo,… - Moixus1970 : RT @lorenzofares: Matteo & Jacopo #Berrettini ???? vanno avanti all'#ATPAcapulco tra i ritiri Il ritorno di Matteo dura 45 minuti: Molcan ????… - MarcoBeltrami79 : I fratelli Berrettini agli ottavi di finale ad Acapulco: Matteo e Jacopo avanti dopo un doppio ritiro #berrettini… - tennisti_brutti : RT @lorenzofares: Matteo & Jacopo #Berrettini ???? vanno avanti all'#ATPAcapulco tra i ritiri Il ritorno di Matteo dura 45 minuti: Molcan ????… -

Certo, probabilmente Molcan (che si è pure beccato qualche fischio del sempre esigente pubblico messicano per la prestazione) nemmeno se fosse stato al 100% avrebbe dato fastidio a, ma ciò ...In attesa dei fratelli, che scenderanno in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì (Matteo contro Molcan, Jacopo contro Otte), ha preso il via il torneo Atp 500 di Acapulco, con subito grossi calibri ...Per i bookmakers è favorito: per gli esperti Sisal è nettamentela vittoria del romano, a 1,... Sempre ad Acapulco ci sarà l'esordio sull'ATP Tour di Jacopo, il fratello minore di ...

Berrettini avanti tutta ad Acapulco. Promosso anche il fratello Jacopo La Gazzetta dello Sport

Sia Matteo Berrettini che il fratello Jacopo hanno superato il turno in Messico, al torneo ATP di Acapulco. All’Abierto Mexicano Telcel i due azzurri hanno superato Molcan e Otte, entrambi ritiratisi.Berrettini-Molcan è un match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Acapulco: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. È trascorso un mese e mezzo dall’ultima apparizio ...