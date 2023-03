Bergamo Film Meeting, al via la maratona cinematografica. Si parte al Donizetti con Psycho (Di mercoledì 1 marzo 2023) La rassegna. Dall’11 al 19 marzo si terrà la 41esima edizione di Bergamo Film Meeting, ricca di eventi in programma. Il via venerdì 10 marzo alle 21 con la sonorizzazione dal vivo di «Psycho» al Teatro Donizetti. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 1 marzo 2023) La rassegna. Dall’11 al 19 marzo si terrà la 41esima edizione di, ricca di eventi in programma. Il via venerdì 10 marzo alle 21 con la sonorizzazione dal vivo di «» al Teatro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFILMSonline : Il @BFMEETING sta per tornare! Ecco tutti i titoli e il calendario giornaliero per assistere al festival di Bergamo… - webecodibergamo : Dall’11 al 19 marzo si terrà la 41esima edizione di Bergamo Film Meeting, ricca di eventi in programma. Il via vene… - ItalyinCologne : RT @ItalyinGermany: 1ª mondiale alla 73° @Berlinale - alla presenza del Ministro della Salute???? @Karl_Lauterbach - di “Le mura di Bergamo”,… - cciaabg : Scopri la nuova sinergia tra le Camere di commercio di Bergamo e Brescia sui progetti MADE Film Festival e Futura… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Dopo il successo della Festa delle luci proseguono gli eventi in programma per la Capitale della cultura. https://t.co… -