Bergamo Film Meeting, al via la 41esima edizione con Psycho sonorizzato al Donizetti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Bergamo. Uno spirito di resistenza, di fronte alla crisi profonda del cinema, che guardi al futuro. Lo spirito che caratterizza la 41esima edizione di Bergamo Film Meeting, che si terrà dall'11 al 19 marzo. Un'edizione che, promettono gli organizzatori, continuerà sulla strada già tracciata dal BFM, ormai un'istituzione nel campo culturale di Bergamo e anche a livello nazionale. "Bergamo Film Meeting va avanti per la sua strada, con spirito di resistenza – spiegano gli organizzatori – Per una decina di giorni il pubblico può scegliere in piena libertà, ognuno può costruirsi la sua programmazione personale, ma soprattutto può ritrovare quella curiosità che in tempi normali non trova spazio per ...

Bergamo Film Meeting 2023: il programma completo della 41 edizione Bergamo Film Meeting 2023, in programma dall'11 al 19 marzo, sarà anticipato venerdì 10 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Donizetti di Bergamo, dalla sonorizzazione dal vivo di Psycho (1960). In nove giorni di programmazione BFM proporrà oltre 150 film tra lungometraggi, documentari e corti così distribuiti: 2 sezioni competitive. I lungometraggi selezionati concorrono al Premio Bergamo Film Meeting, assegnato ai tre migliori film della sezione sulla base delle preferenze espresse dal pubblico.