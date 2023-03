Bergamo Film Meeting 2023: il programma completo della 41 edizione (Di mercoledì 1 marzo 2023) La sonorizzazione dal vivo di Psycho darà il via al ricco programma del Bergamo Film Meeting 2023, ra gli ospiti in arrivo Ursula Meier e Jaco Van Dormael. Bergamo Film Meeting 2023, in programma dall'11 al 19 marzo, sarà anticipato venerdì 10 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Donizetti di Bergamo, dalla sonorizzazione dal vivo di Psycho (1960) di Alfred Hitchcock, ad opera dell'Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano diretta dal maestro Anthony Gabriele. L'iconica colonna sonora composta dal Premio Oscar Bernard Herrmann, verrà eseguita dall'Orchestra sulla versione originale. L'evento è realizzato con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano e la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) La sonorizzazione dal vivo di Psycho darà il via al riccodel, ra gli ospiti in arrivo Ursula Meier e Jaco Van Dormael., indall'11 al 19 marzo, sarà anticipato venerdì 10 marzo, alle ore 21 presso il Teatro Donizetti di, dalla sonorizzazione dal vivo di Psycho (1960) di Alfred Hitchcock, ad opera dell'Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano diretta dal maestro Anthony Gabriele. L'iconica colonna sonora composta dal Premio Oscar Bernard Herrmann, verrà eseguita dall'Orchestra sulla versione originale. L'evento è realizzato con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano e la sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Dall’11 al 19 marzo si terrà la 41esima edizione di Bergamo Film Meeting, ricca di eventi in programma. Il via vene… - ItalyinCologne : RT @ItalyinGermany: 1ª mondiale alla 73° @Berlinale - alla presenza del Ministro della Salute???? @Karl_Lauterbach - di “Le mura di Bergamo”,… - cciaabg : Scopri la nuova sinergia tra le Camere di commercio di Bergamo e Brescia sui progetti MADE Film Festival e Futura… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Dopo il successo della Festa delle luci proseguono gli eventi in programma per la Capitale della cultura. https://t.co… - webecodibergamo : Dopo il successo della Festa delle luci proseguono gli eventi in programma per la Capitale della cultura. -