Benzina e diesel | risparmia in tutti i benzinai con i nuovissimi trucchi utili | Geniali e sorprendenti

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il costo diper chi usa spesso l’auto è una voce importante a bilancio, ecco come fare are con alcuni. Il costo del carburante è un problema ormai fisso nell’economia di ciascun cittadino. L’attenzione sul prezzo dinegli ultimi mesi è stata massima per via dei continui aumenti del costo del petrolio e di conseguenza di quelli ai rifornimenti; ma al di là dell’andamento dello scorso anno, la questione tende a ripresentarsi ciclicamente. Sempliciperre al rifornimento – Grantennistoscana.itPer fortuna dall’inizio del 2023 sembra che la tendenza sia verso la normalizzazione dei prezzi. Già da qualche settimana si è tornati ai livelli precedenti allo scoppio del conflitto tra Russia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Anche grazie alle 100mila persone che in pochi giorni hanno firmato online e nei gazebo l’iniziativa della Lega, do… - MASE_IT : Domani a #Bruxelles, alla riunione degli ambasciatori dei Paesi Ue, l’Italia voterà contro la proposta di Regolamen… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #1marzo: #imprese, sotto tiro gli aiuti extra #Ue, a rischio a… - Pedrinolion : RT @Pietro_Otto: L’elettrico inquina più di benzina e Diesel, ma i soliti criminali della élite hanno deciso che che si deve usare l’elett… - AurelioTortori1 : RT @Pietro_Otto: L’elettrico inquina più di benzina e Diesel, ma i soliti criminali della élite hanno deciso che che si deve usare l’elett… -

... "filtro antiparticolato a". Non sono noti come i filtri antiparticolato(FAP), che esistono da molto più tempo e sono diventati onnipresenti a partire dal 2009. I filtri ...La mossa della presidenza svedese giunge dopo che, nelle scorse ore, il sì al Regolamento Ue sullo stop ai motori endotermici (principalmente) è tornato in bilico: l'Italia ha ...Le alternative alle auto elettriche ci sono e gli e - fuel rendono un'auto termica "pulita" quanto una elettrica. Ne sono convinte Italia e Germania che si uniscono su questo terreno opponendosi al ...

La presidenza della Ue (Svezia) ha comunicato che il Coreper, che riunisce i rappresentanti degli stati, non si pronuncerà stamattina sul regolamento sulle emissioni di Co2 di auto e furgoni nuovi a d ...(Adnkronos) – Prezzo del carburante ancora in lieve calo oggi in Italia, nonostante ci sia stato un trzo rialzo per le quotazioni internazionali del gasolio e un aumento anche per la benzina. Queste ...