(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Buone notizie in casa Milan in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Dopo l’annuncio di Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro l’Atalanta, spunta finalmente il sole all’orizzonte. Ismaele Davidesono rientrati ine si sono allenato oggi con il resto dei compagni di squadra. Il centrocampista ed il difensore del Milan sono tornati a disposizione di mister Pioli e saranno convocati per la gara contro la Fiorentina. Salvo sorprese, dunque, aumentano le possibilità di veder partiredal primo minuto, al fianco di Sandro Tonali in mediana, considerata la squalifica rimediata da Krunic., invece, sembra destinato alla panchina e ad un supporto, magari, a gara in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Milan: #Bennacer e #Calabria oggi in gruppo Verso #FiorentinaMilan - DiMarzio : #Milan, #Bennacer e #Calabria in gruppo nell'allenamento mattutino odierno - AntoVitiello : Ottime notizie per #Maignan, oggi tutto in gruppo. Anche #Florenzi oggi in gruppo, #Bennacer e #Calabria personalizzato sul campo #Milan - Adam_Aja28 : RT @AntoVitiello: #Milan: #Bennacer e #Calabria oggi in gruppo Verso #FiorentinaMilan - Milannews24_com : MN24 – Buone notizie da Milanello: Bennacer e Calabria recuperati -

In più dopo 161 giorni è tornato Maignan ed è inutile dire che è tutta un altra musica, sono attesi in gruppoe Florenzi e dopo 3 anni la squadra sarà tutta al gran completo (...Buone notizie in casa Milan, che si è ritrovato oggi a Milanello dopo due giorni di riposo (parziale, visto che alcuni giocatori si sono allenati anche in questi giorni).sono tornati ad allenarsi con il gruppo e dunque, l'infermeria dei rossoneri, è totalmente vuota . Dopo Maignan, Tomori, Ibrahimovic e Florenzi, tornano a disposizione anche altre ...Commenta per primo Buone notizie per il Milan : si rivedono Ismael. Il centrocampista algerino e il difensore italiano hanno svolto oggi l'allenamento in gruppo a Milanello , prima seduta della settimana dopo i due giorni di riposo concessi da ...

