Benevento-Sudtirol in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. La formazione di Roberto Stellone viene da un brutto periodo di forma, con una vittoria, 2 pareggi e ben 5 sconfitte nelle ultime 8, e vorrà certamente cambiare il vento del suo campionato. Il, di contro, si trova su al quinto posto, ma non vince ormai 3 gare. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 1 marzo, latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITOB RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.