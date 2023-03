Belvedere di San Leucio | Steve Hackett in concerto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dopo l’enorme successo dell’ultimo tour che lo ha visto protagonista di una serie di concerti sold out in autunno nel nostro paese, il leggendario chitarrista dei Genesistorna a grande richiesta di pubblico con lo spettacolo “Genesis Revisited – Foxtrot at Fifty +Highlights”.sarà nuovamente in Italia quest’estate per 6 concerti imperdibili. Lunedì 10 luglio si esibirà aldi San(Caserta), nell’unica tappa al sud Italia, all’ottava edizione del festival Un’Estate da, diretto da Massimo Vecchione. I biglietti per assistere alorganizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con il Comune di ...