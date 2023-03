Belve, tagliata Francesca Magnani? Quel cupo sospetto... (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri sera Belve é andato in onda “monco” , ovvero Francesca Fagnani ha lanciato i fuorionda che non sono peró stati trasmessi. La stessa conduttrice , che durante la puntata seguiva l'hastag #Belve su Twitter, ha scritto mostrandosi perplessa. “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace“. A un internauta che le ha risposto “Siamo sotto choc“, ha risposto: “Pure io!“. Una semplice distrazione? Dopo l'annuncio da parte di Gilles Rocca della fine della sua liason con Miriam Galanti, si é parlato di un nuovo flirt con una conduttrice televisiva che con lui ha partecipato a Tale e Quale Show Sanremo. Il nome che si é fatto é Quello di Bianca Guaccero che, però, ha smentito le voci in merito con un video su Instagram. Sarà vero? Giulia Salemi é sempre in viaggio da Roma a Milano per partecipare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ieri seraé andato in onda “monco” , ovveroFagnani ha lanciato i fuorionda che non sono peró stati trasmessi. La stessa conduttrice , che durante la puntata seguiva l'hastag #su Twitter, ha scritto mostrandosi perplessa. “Scomparso il finale di. Bah, così. Mi spiace“. A un internauta che le ha risposto “Siamo sotto choc“, ha risposto: “Pure io!“. Una semplice distrazione? Dopo l'annuncio da parte di Gilles Rocca della fine della sua liason con Miriam Galanti, si é parlato di un nuovo flirt con una conduttrice televisiva che con lui ha partecipato a Tale e Quale Show Sanremo. Il nome che si é fatto élo di Bianca Guaccero che, però, ha smentito le voci in merito con un video su Instagram. Sarà vero? Giulia Salemi é sempre in viaggio da Roma a Milano per partecipare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Fagnani tagliata? Ecco perché l’ultima parte di Belve non è andata in onda #Belve - davided81 : Tagliata di netto le #Belve After che bella Rai2 così totalmente improvvisata sempre - elle22__ : A volte mi domando se questa intervista é stata tagliata e montata male, o é proprio AO che taglia i suoi discorsi #Belve -