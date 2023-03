(Di mercoledì 1 marzo 2023) La seconda puntata diè andata in onda ieri, martedì 28 febbraio, e subito dopo l’ultima intervista la conduttrice ha lanciato i fuorionda che però non sono mai stati trasmessi. Rai2, infatti, ha deciso di troncare la puntata sulsenza un reale motivo. E ovviamente il web se n’è accorto: Ma senza i fuorionda non è conclusa la puntata!!!!! #pic.twitter.com/l4BKaHQKfn — Brian (@scatterbrianed ) February 28, 2023 @fagnan AMO MA CHE SI SONO FUMATI IN REGIA DOVE STA IL FUORIONDA CHIAMA QUALCUNO FAI BORDELLO AO #pic.twitter.com/VW0H5FQ9Fb — ?arty (@juniferooniston) February 28, 2023 MA DOVE SONO I FUORIONDA DI— Martina sorelle Iezzi era ? (@floresventidue) February 28, 2023 La stessa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Belve, salta il finale: la reazione di Francesca Fagnani - zukosky10 : A @RaiDue salta #Belve after… @francescafagnan ce lo fai vedere da qualche parte, dopo esserti presa un calmante ??? - Emab_03 : Domani sera si salta belve e si guarda buongiorno mamma - LaSambruna : Però che peso se salta fuori che uno ti corteggia per arrivare a TUA MADRE. #NaikeRivelli #Belve -

...Sono talmente assuefatto ai racconti occidentali di fanciulle mutilate e date in pasto alle... Quando il primo dei prigionieri, a comando,dentro il vulcano, Paolo ammonisce gli altri: ...... adesso il presidente del Senato sotto attacco per l'uscita sul figlio gay a. E la sinistra ... 11:55 La Verità se la prende con l' Osservatore Romano e fa bene 12:25 Ita ,lo sciopero ...E non è questo il caso, visto che ancheè stato trascinato in basso . Perché Che c'è di nuovo non chiude. La stessa Francesca Fagnani lo ha annunciato su Twitter : "Da questa settimana si va ...

Belve, salta il finale: la reazione di Francesca Fagnani Biccy

Francesca Fagnani e il suo Belve approdano in prima serata su Rai 2 ... dove ha dato della maleducata alla cantante per aver saltato la fila durante le prove. “La fake news è nata in qualche salottino ...l'intervista di Anna Oxa a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani su ... l'aveva definita "maleducata" per aver saltato la fila delle prove: "Io non posso fare niente se tanti trovano un ...