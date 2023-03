Belve | salta il finale della puntata e la Fagnani commenta su Twitter | ' Sotto choc'

(Di mercoledì 1 marzo 2023)ildie Francescasu. Nel corsosecondadel programma spostato ormai in prima serata, ilè stato troncato senza nessun apparente motivo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerieTvserie : Belve, salta alla fine della seconda puntata il segmento After con i fuori onda e le Eterobasiche - tvblogit : Belve, salta alla fine della seconda puntata il segmento After con i fuori onda e le Eterobasiche - andreastoolbox : Belve, salta il finale: la reazione di Francesca Fagnani #salta #Belve, #il #la #finale: ??????? - BITCHYFit : Belve, salta il finale: la reazione di Francesca Fagnani - zukosky10 : A @RaiDue salta #Belve after… @francescafagnan ce lo fai vedere da qualche parte, dopo esserti presa un calmante ??? -

il finale die Francesca Fagnani commenta su Twitter. Nel corso della seconda puntata del programma spostato ormai in prima serata, il finale è stato troncato senza nessun apparente motivo....Sono talmente assuefatto ai racconti occidentali di fanciulle mutilate e date in pasto alle... Quando il primo dei prigionieri, a comando,dentro il vulcano, Paolo ammonisce gli altri: ...... adesso il presidente del Senato sotto attacco per l'uscita sul figlio gay a. E la sinistra ... 11:55 La Verità se la prende con l' Osservatore Romano e fa bene 12:25 Ita ,lo sciopero ...

Belve, salta alla fine della seconda puntata il segmento After con i fuori onda e le Eterobasiche Tvblog

Salta il finale di Belve e Francesca Fagnani commenta su Twitter. Nel corso della seconda puntata del programma spostato ormai in prima serata, il finale è stato troncato senza ...Salta l'ultima parte della puntata, quella con i consueti fuorionda. La conduttrice si scusa su Twitter ma non sa il perché ...