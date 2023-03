Belve, Rocco Casalino e il padre violento: “Vorrei dire a quelli come lui che pagheranno con l’odio dei figli. Il terrore di quei momenti ancora lo ricordo” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra gli ospiti di Belve su Rai 2, nella puntata di ieri 28 febbraio, anche Rocco Casalino. L’ex portavoce dell’allora premier Giuseppe Conte ha ripercorso, insieme a Francesca Fagnani, la propria vita (privata e professionale). Tra gaffe e aneddoti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha anche rivelato qualcosa di intimo e personale, parlando della famiglia e in particolare del rapporto con il padre. “I suoi genitori erano andati in Germania dalla Puglia – le parole della conduttrice -, suo papà operaio e sua mamma commessa. Lei ha vissuto un’infanzia faticosa, diciamo. Suo papà beveva e lei ha assistito a diversi episodi di violenza nei confronti di sua madre. Una violenza che suo padre ha esercitato anche su di lei?”. Quindi Casalino si è lasciato andare: “Assolutamente sì, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tra gli ospiti disu Rai 2, nella puntata di ieri 28 febbraio, anche. L’ex portavoce dell’allora premier Giuseppe Conte ha ripercorso, insieme a Francesca Fagnani, la propria vita (privata e professionale). Tra gaffe e aneddoti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha anche rivelato qualcosa di intimo e personale, parlando della famiglia e in particolare del rapporto con il. “I suoi genitori erano andati in Germania dalla Puglia – le parole della conduttrice -, suo papà operaio e sua mamma commessa. Lei ha vissuto un’infanzia faticosa, diciamo. Suo papà beveva e lei ha assistito a diversi episodi di violenza nei confronti di sua madre. Una violenza che suoha esercitato anche su di lei?”. Quindisi è lasciato andare: “Assolutamente sì, nel ...

