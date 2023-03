Belve, perché il finale ieri non è andato in onda? Cosa è successo a Francesca Fagnani (Di mercoledì 1 marzo 2023) ieri, martedì 28 febbraio, il finale della trasmissione Belve condotta dalla giornalista Francesca Fagnani non è andato in onda. Tale mancanza ha destato non poca curiosità e domande sia da parte dei telespettatori e degli appassionati del programma, molto attivi su twitter, sia della stessa conduttrice. Ricordiamo che nella parte finale della trasmissione ci sono i fuori onda delle interviste agli ospiti che, in questo caso specifico, erano Carolina Crescentini, Massimo Giletti e Rocca Casalino. Fuori onda accattivanti, come del resto lo sono le interviste stesse, e non si capisce come mai ieri questa parte del noto programma non sia stata trasmessa. Rocco Casalino si racconta a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023), martedì 28 febbraio, ildella trasmissionecondotta dalla giornalistanon èin. Tale mancanza ha destato non poca curiosità e domande sia da parte dei telespettatori e degli appassionati del programma, molto attivi su twitter, sia della stessa conduttrice. Ricordiamo che nella partedella trasmissione ci sono i fuoridelle interviste agli ospiti che, in questo caso specifico, erano Carolina Crescentini, Massimo Giletti e Rocca Casalino. Fuoriaccattivanti, come del resto lo sono le interviste stesse, e non si capisce come maiquesta parte del noto programma non sia stata trasmessa. Rocco Casalino si racconta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Rocco #Casalino a #Belve: 'Il mio modo di ragionare è quello di pensare al bene di Conte e al bene del M5S, non mi… - CorriereCitta : Belve, perché il finale ieri non è andato in onda? Cosa è successo a Francesca Fagnani - 95_addicted : RT @ZeusMega: Strepitoso successo di #Belve al 4,48% di share, programma dell'anno e servizio pubblico. No perché se diciamo che è andato m… - vincenzobellas1 : @francescafagnan Io seguo Belve, ammiro tanto il tuo modo di intervistare, sei speciale ??. L’unica cosa, perché non… - BITCHYFit : Fagnani tagliata? Ecco perché l’ultima parte di Belve non è andata in onda #Belve -

Ecco perché Belve di Francesca Fagnani in prima serata è una delusione Belve oramai miagola. Proviamo a capire perché... di Grazia Sambruna E chi se lo aspettava Dopo l'ottima prova data al Festival di Sanremo, per Francesca Fagnani non poteva che arrivare la ... "Mio papà faceva giochini per scoprire se ero gay ": il racconto choc di Casalino ... Rocco Casalino, durante una lunga intervista all'interno del programma Belve, su Rai Due , ha ... dei trucchetti , una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo perché ... Rocco Casalino svela in diretta: 'Sono stato a letto con..' La confessione di Casalino Ospite della trasmissione Belve su Rai 2, Casalino ha rivelato alcuni ...Faceva una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo perché sapevo ... oramai miagola. Proviamo a capire... di Grazia Sambruna E chi se lo aspettava Dopo l'ottima prova data al Festival di Sanremo, per Francesca Fagnani non poteva che arrivare la ...... Rocco Casalino, durante una lunga intervista all'interno del programma, su Rai Due , ha ... dei trucchetti , una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo...La confessione di Casalino Ospite della trasmissionesu Rai 2, Casalino ha rivelato alcuni ...Faceva una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavosapevo ... Perché è stato tagliato il finale di Belve La reazione di Francesca ... Tag24