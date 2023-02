“Belve” | Massimo Giletti dai tradimenti al grande amore | chi è la fidanzata

(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’intervista diha affrontato svariate tematiche, dall’addio alla Rai, che lo ha profondamente scosso, all’idea di smettere di fare questo lavoro, dedicandosi ad altro, considerando anche il passare degli anni. Nella parte conclusiva della chiacchierata con Francesca Fagnani, però, ha parlato in maniera aperta, per quanto possibile, d’, guardando tanto al passato quanto al presente, sottolineando d’essere profondamente innamorato.confessa i suoiIl capitoloè stato uno dei più interessanti dell’intervista di. Il noto giornalista si è infatti messo a nudo, sollecitato dalle domande della Fagnani. Si è definito molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidemaggio : Giletti ha un amore grande da 10 anni. @francescafagnan commenta a #Belve: ‘Ma esiste o è tipo Mark Caltagirone q… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: A #Belve si fa strada il gossip tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, Francesca Fagnani punzecchia il suo ospite - massimo_datomo : RT @cheTenebro: Favino avrà detto di NO ad interpretare Rocco #Belve - massimo_datomo : RT @imvncnz: Rocco Casalino mi sta facendo venire il nervoso. #Belve - massimo_datomo : RT @annadibenedett: Fagnani ' Casalino ma lei voleva la Reggia di Caserta nel suo ufficio? ???? ???? #Belve -

Giletti concludein lacrime per quello che resta di sua madre e quello che non è stato con suo ...Francesca Fagnani è pronta a tornare in prima serata su Rai2 con la seconda puntata della nuova stagione di. Tra gli ospiti ci saràGiletti che, stando alle anticipazioni di Davide Maggio, ha parlato di tutto senza alcun freno. A partire dal rapporto con le donne, con le quali il conduttore ...Nella vita privata diGiletti, attualmente, sembrerebbe non esserci alcuna nuova fidanzata. ma aha dichiarato di avere una compagna da dieci anni. Quindi potrebbe essere che sia sempre ...

Massimo Giletti, la fidanzata, le minacce di morte e la grave malattia: chi è il giornalista e conduttore ospi ilmessaggero.it

"Che belva mi sento Una cagna", ha risposto lapidaria e con l ... Carolina ha ammesso il forte desiderio di lavorare con uno dei registri italiani di maggior successo nel mondo: Paolo Sorrentino. "Ho ...Ad accompagnare Francesca Fagnani in questo secondo appuntamento ci saranno Rocco Casalino, Carolina Crescentini e Massimo Giletti ... primo ciclo di interviste di questa nuova edizione di “Belve in ...