Belve, la Rai chiarisce il mistero del finale saltato: "Problema legato a ritardi nella consegna della puntata" (Di mercoledì 1 marzo 2023) Belve, la Rai chiarisce il mistero del finale di puntata saltato Il mistero Belve è risolto: la Rai, infatti, ha diramato un comunicato per spiegare perché il finale della puntata in onda su Rai 2 nella serata di martedì 28 febbraio non è andato in onda. La trasmissione, infatti, si era interrotta senza i consueti fuori onda in cui vengono proposti i retroscena delle interviste proposte nel corso del programma. Un vero e proprio mistero che aveva alimentato i sospetti dei telespettatori e lasciato perplessa la stessa conduttrice Francesca Fagnani che sul suo profilo Twitter aveva scritto: "Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi ...

