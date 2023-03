Belve | Giletti e quell’indizio che scatena il gossip con una sportiva

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il giornalista è stato ospite di Francesca Fagnani Massimo, ospite della nuova puntata didi Francesca Fagnani, è entrato in studio ricordando come Sofia Goggia imiti perfettamente la giornalista. Un primo inizio passato sotto traccia e poi ripreso con abilità dalla giornalista, dalla seconda settimana in prima tv. La Fagnani dopo una serie di domande lavorative e non chiede al collega se esista davvero una donna nella sua vita.replica: “Esiste”. Poi la Fagnani gli chiede, con riferimento alla Goggia, se ami la montagna e lui: “Amo le montagne Del resto, vengo da un paese di montagna. Ci sono cresciuto”. La conduttrice gli chiede poi di fare nomi ereplica: “Mi lasci vivere nel mio giardino privato”. Qualche mese fa, del resto, erano uscite delle foto che immortalavano la sciatrice e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Fagnani: “Lei è tirchio?” Giletti: “Ancora con questa storia?” Fagnani: “Una volta siamo andati a pranzo e lei fins… - stazzitta : Fagnani è magica, mi fa venire la tenerezza addirittura per Giletti. #belve @francescafagnan - MMastrantuono : RT @davidemaggio: Giletti ha un amore grande da 10 anni. @francescafagnan commenta a #Belve: ‘Ma esiste o è tipo Mark Caltagirone questa?… - marcoluci1 : RT @fraversion: Fagnani: “Lei è tirchio?” Giletti: “Ancora con questa storia?” Fagnani: “Una volta siamo andati a pranzo e lei finse di dim… - paolo77jpm : RT @davidemaggio: Giletti ha un amore grande da 10 anni. @francescafagnan commenta a #Belve: ‘Ma esiste o è tipo Mark Caltagirone questa?… -

si è raccontato sulla sua vita personale e professionale, raccontando i suoi trascorsi sia in Rai sia L'articoloin lacrime: ecco cosa ha detto il giornalista a ...L'intervista di Massimoha affrontato svariate tematiche, dall'addio alla Rai, che lo ha profondamente scosso, all'idea di smettere di fare questo lavoro, dedicandosi ad altro, considerando anche il passare ...Massimoconcludein lacrime per quello che resta di sua madre e quello che non è stato con suo ...

Giletti in lacrime a Belve: «Con le donne sono stato disonesto. Chi mi ha fatto fuori dalla Rai Certo che lo ilmessaggero.it

Un Massimo Giletti inedito, quello che abbiamo visto piangere in diretta televisiva e che ha commosso tutti i telespettatori in ascolto. Vediamo cosa è accaduto.Giletti senza freni. L’ideatore de L’Arena - e poi di Non è l’Arena sulla rete di Urbano Cairo - torna in Rai. Ma ...