Belve, come mai il finale del programma non è andato in onda? Francesca Fagnani: "Mi spiace, sono sotto choc"

come mai il finale di Belve non è andato in onda? Se lo sono chiesto gli spettatori (in particolare su Twitter dove la nicchia di appassionati del programma è molto attiva) e se lo è chiesto anche la conduttrice Francesca Fagnani. Perché di solito la fine del programma di prime time di RaiDue è "golosa" visto che si tratta dei fuori onda delle interviste con gli ospiti, nel caso specifico Carolina Crescentini, Rocco Casalino e Massimo Giletti. Ma ieri sera qualcosa è accaduto e la fine della trasmissione non è stata mandata in onda. "Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace", ha commentato Fagnani.

