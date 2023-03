Bellucci | Napoli? Merito di Spalletti e della Società che ha avuto il coraggio di cambiare quattro giocatori fondamentali' '

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Claudio, allenatore ed ex attaccante del, è intervenuto a Radio Marte in ForzaSempre. Queste le sue parole: "In un top 11 ideale io metterei come attaccante Osimhen. Perché secondo me trovare un attaccante così è molto difficile e, probabilmente, ambito. Spero che rimanga a lungo ama credo abbia guadagnato moltissimo sia sul campo che come valore del giocatore. -afferma- Inal possesso palla posso dire che i numeri sono incontrovertibili e, dunque, vince chi segna di più. Certo può anche essere che il possesso palla possa servire agli allenatori a nascondersi. Una squadra perde ma l’allenatore può dire che nonostante la sconfitta la sua squadra ha fatto un grande possesso palla. Ieri sera il Torino ha perso e Juric ha detto che sta ...

Bellucci a sorpresa: 'Il Napoli ora gioca bene grazie a Reja e Mazzarri' AreaNapoli.it

Claudio Bellucci, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.