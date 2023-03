Belen Rodriguez ricorda Costanzo a Le Iene | il messaggio a Maria De Filippi

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Negli ultimi giorni sono stati numerosi coloro che sono accorsi a Roma per l’ultimo saluto a Maurizio. Tanti personaggi celebri hanno lasciato per iscritto il loroal compianto giornalista e conduttore tv., che finora era rimasta in disparte, ha voluto dedicare un omaggio a, in apertura della puntata di ieri... L'articolo provda Blog Tivvù - La tivvù in un blog.