Beautiful | anticipazioni 2 marzo | Ridge ci riprova con Brooke | ma invano Poi riceve una straordinaria sorpresa

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 marzo 2023): nella puntata di domani vedremo la situazione dipeggiorare, ma succederà qualcosa che risolleverà molto lo stilista. … Uno dei più famosi triangoli amorosi della soap sta per tornare?non riesce a convincere. Va da Steffy … e trova Taylor!torna dae tenta nuovamente di persuaderla a mandare via Deacon per sempre, impedendogli di ricucire il “famoso” rapporto con Hope. La Logan sr, però, rifiuta ancora una volta e ovviamente la coppia entra sempre più in crisi. Amareggiato, il Forrester si reca da Steffy alla casa sulla scogliera per trovare un po’ di pace. Ripensa a quello ...