Beach handball | la Nazionale italiana si raduna a Chieti I convocati

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lamaschile disi. Contemporaneamente ai ritrovi delle due squadre maggiori di pallamano anche gli azzurri di Pasquale Maione si si sono incontrati oggi aper cominciare a impostare la preparazione in vista dei Campionati Europei 2023 che si svolgeranno a Nazaré (Portogallo) dal 24 al 28 maggio. Come sottolineato dal comunicato diramato dalla FederazioneGiuocoi nostri ragazzi nei prossimi giorni svolgeranno due sessioni di allenamento quotidiane all’interno della struttura Planet, sita a pochi metri di distanza dal centro tecnico federale denominato “La casa della pallamano”. Ricordiamo che l’Italia è uscita particolarmente fortunata dal sorteggio della rassegna ...

