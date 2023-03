**Bce: Visco, 'su rialzo tassi serve equilibrio fra fare troppo e troppo poco'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. -(Adnkronos) - Nelle prossime scelte della Bce sui tassi "sarà ancora essenziale continuare a bilanciare il rischio di una ricalibrazione troppo graduale (e cioé fare troppo poco), che potrebbe far radicare l'inflazione nelle aspettative e nei processi di determinazione dei salari, con quello di un eccessivo irrigidimento (fare troppo), che comporterebbe ripercussioni significative sull'attività economica, sulla stabilità finanziaria e, in ultima analisi, sull'andamento dei prezzi a medio termine". Lo sottolinea il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nell'intervento tenuto oggi presso la Frankfurt School of Finance & Management, aggiungendo che "in linea con il nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. -(Adnkronos) - Nelle prossime scelte della Bce sui"sarà ancora essenziale continuare a bilanciare il rischio di una ricalibrazionegraduale (e cioé), che potrebbe far radicare l'inflazione nelle aspettative e nei processi di determinazione dei salari, con quello di un eccessivo irrigidimento (), che comporterebbe ripercussioni significative sull'attività economica, sulla stabilità finanziaria e, in ultima analisi, sull'andamento dei prezzi a medio termine". Lo sottolinea il Governatore della Banca d'Italia Ignazionell'intervento tenuto oggi presso la Frankfurt School of Finance & Management, aggiungendo che "in linea con il nostro ...

