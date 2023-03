Bayeye in Bufera Sociale | Le Reazioni del Web

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 marzo 2023) TORINO – Un altro derby tra la Juve e il Toro si è concluso con una sconfitta amara per i granata, e un’altra foto sui social che ha lasciato i tifosi del Toro con il cuore sanguinante.si è ritratto sorridente con la maglietta scambiata con Pogba, una foto che è stata immediatamente criticata sui social per la mancanza di rispetto verso i tifosi del Toro. Una sconfitta che è stata figlia anche della superficialità di Radonjic, entrato al 14? e uscito al 30? della ripresa dopo aver lasciato Chiesa crossare indisturbato, permettendo così al 4-2 finale. Come una tempesta che arriva improvvisa, la rabbia dei tifosi del Toro ha travolto anche Izzo, il granata in prestito al Monza che ha messo un like alla foto postata da Bremer. La sconfitta contro la Juve è una storia che si ripete, con i granata che si ritrovano da sempre a scontrarsi con una squadra che sembra ...