Bayern Monaco | Mané | «La Bundesliga è sottovalutata»

Le parole di Sadio Mané: «Non vedo nessuna squadra più grande del Bayern o imbattibile in Champions League» Sadiò Manè, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a SportBild, parlando del campionato tedesco, della Champions League, del Liverpool e raccontando un retroscena su Cristiano Ronaldo e il suo passaggio ai bavaresi. Bundesliga – «La Germania e la Bundesliga sono spesso sottovalutate. Ho seguito la Bundesliga dall'Inghilterra e quindi non sono rimasto sorpreso: la mia opinione è stata confermata. Sono sicuro che presto vedremo ancora più stelle della Premier League in Bundesliga. Il campionato è molto equilibrato, basti guardare la lotta al vertice. Poi c'è l'atmosfera negli stadi: perché qualcuno dovrebbe dire di no alla

