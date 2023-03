Bayern Monaco, Hainer: «La squadra ha già dimostrato a Parigi di esserci quando serve» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato di una possibile rimonta del PSG negli ottavi di finale di ritorno di Champion League Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato alla Bild. PAROLE – «La squadra ha già dimostrato a Parigi di esserci quando serve. È stata una prestazione dominante, la vittoria avrebbe potuto essere molto più ampia. Abbiamo sempre saputo di avere una grande squadra, i giocatori dovevano solo dimostrarlo e sono convinto che lo faranno di nuovo. Sono assolutamente fiducioso: tutti vorrebbero una panchina profonda come la nostra…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Herbert, presidente del, ha parlato di una possibile rimonta del PSG negli ottavi di finale di ritorno di Champion League Herbert, presidente del, ha parlato alla Bild. PAROLE – «Laha giàdi. È stata una prestazione dominante, la vittoria avrebbe potuto essere molto più ampia. Abbiamo sempre saputo di avere una grande, i giocatori dovevano solo dimostrarlo e sono convinto che lo faranno di nuovo. Sono assolutamente fiducioso: tutti vorrebbero una panchina profonda come la nostra…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

