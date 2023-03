Battlefield 2042 si espande con nuovi contenuti per la Stagione 4

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 1 marzo 2023) La4 diè arrivata, portando con sèper la gioia dei giocatori, dalle armi ai gadget e veicoli, scopriamoli insieme. Tutte le novità della4 diCon il nuovo aggiornamento avrete a disposizione quanto segue: Nuova arma – Super 500 Shotgun Sidearm: un’arma da fuoco compatta a pompa a corto raggio, destinata a scopi di irruzione, ma che può essere adattata anche per combattimenti estremamente ravvicinati. Nuova arma – RM68: fucile d’assalto adattabile, dotato di silenziatore incorporato e di contrappeso per migliorare la stabilità e il controllo del rinculo. Nuova arma – AC9 SMG: una mitragliatrice leggera con una speciale ergonomia del ricevitore per massimizzare il ...