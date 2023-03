Basta debiti col Fisco! Col nuovo documento delle Entrate sai subito la tua situazione, chiedi ora (Di mercoledì 1 marzo 2023) Conoscere la propria situazione fiscale è diventato più facile con il nuovo documento dell’Agenzia delle Entrate. Ecco come richiederlo. Nonostante la rottamazione delle cartelle esattoriali sia stata raccontata come una grande misura, che funziona automaticamente su tutti, la verità è che fino a ora non era tanto facile da controllare. Grazie a questo documento i contribuenti potranno avere più controllo sulla propria situazione fiscale. documento per il controllo fiscale – ilovetradingLa rottamazione delle cartelle esattoriali decisa dal Governo Meloni ha riscosso immediatamente un grande successo. Siamo davanti ad un meccanismo molto semplice: taglio degli aumenti derivanti da interessi e mora applicati sui ... Leggi su ilovetrading (Di mercoledì 1 marzo 2023) Conoscere la propriafiscale è diventato più facile con ildell’Agenzia. Ecco come richiederlo. Nonostante la rottamazionecartelle esattoriali sia stata raccontata come una grande misura, che funziona automaticamente su tutti, la verità è che fino a ora non era tanto facile da controllare. Grazie a questoi contribuenti potranno avere più controllo sulla propriafiscale.per il controllo fiscale – ilovetradingLa rottamazionecartelle esattoriali decisa dal Governo Meloni ha riscosso immediatamente un grande successo. Siamo davanti ad un meccanismo molto semplice: taglio degli aumenti derivanti da interessi e mora applicati sui ...

